DESTACADO

Excombatiente de Corrientes está desaparecido desde el 22 de junio

Desde el Centro de Ex Combatientes Corrientes - Cescem Ctes solicitan la colaboración de la comunidad para ayudar a localizar a Amado Eulogio Rivero de 62 años. Según la denuncia radicada ante las autoridades policiales, Rivero salió de su domicilio el pasado 22 de junio, alrededor de las 6 de la mañana, manifestando que regresaría en poco tiempo. Desde entonces no se tienen noticias sobre su paradero.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 25/06/2026
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DATOS PERSONALES
• Nombre: Amado Eulogio Rivero
• Edad: 62 años
• Excombatiente de Malvinas
• Estatura aproximada: 1,72 metro
• Contextura robusta
• Tez morena
• Cabello corto canoso
• Barba
• Utiliza audífonos en ambos oídos

VESTIMENTA AL MOMENTO DE AUSENTARSE
• Camisa de mangas largas color rosado
• Pantalón de gaucho color beige

VEHÍCULO
Se movilizaba en una camioneta Ford Ranger modelo 2012, color roja, dominio LPP 937.

POSIBLES DESTINOS
Familiares indicaron que podría encontrarse o haber transitado por las localidades de:
• San Lorenzo
• Saladas
• Pago de los Deseos
• Pago Alegre
• Ramada Paso

Su teléfono celular permanece apagado y hasta el momento no se ha logrado establecer contacto.

Se solicita a vecinos, productores rurales, transportistas, comerciantes, amigos, familiares y a toda persona que pudiera haberlo visto o tenga información sobre su ubicación, que se comunique de inmediato con la dependencia policial más cercana o con los números de emergencia correspondientes.
Toda información, por mínima que parezca, puede ser importante para encontrarlo

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 25/06/2026
0 94 1 minuto de lectura
Photo of Minuto Mercedes

Minuto Mercedes

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