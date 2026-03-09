Sorpresa: Irak pidió a la FIFA suspender su repechaje rumbo al Mundial 2026

El recorrido implicaría aproximadamente 25 horas de viaje por carretera atravesando el norte del país, una zona considerada de alto riesgo por los recientes ataques con drones registrados en el marco del conflicto armado. Arnold fue claro al expresar su postura ante la federación y descartó esa posibilidad por completo, priorizando la seguridad de los futbolistas. Según trascendió, el técnico dejó en claro que no autorizará un traslado de esas características mientras no existan garantías reales para la integridad del plantel.