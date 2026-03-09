El Remero quiere recuperarse en un duelo clave frente a Gimnasia

La Liga Nacional de Básquet empieza a desandar el tramo final de la temporada regular, y el Club de Regatas Corrientes tendrá un partido sumamente importante el lunes desde las 21:30 en el Fortín Rojinegro recibiendo a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia.

El duelo contará con la transmisión de Basquetpass, y tendrá como jueces a Fernando Sampietro, Nicolás Danna y Andrés Barbarini, mientras que la comisionada técnica será Daniela Kessler.

El Remero llega al compromiso en un momento irregular de la campaña, acumulando tres derrotas de manera consecutiva y todas ellas como local. Cayó con La Unión de Formosa 67-73, con Peñarol de Mar del Plata 67-86 y con San Lorenzo 69-89.

Con dichas caídas el Fantasma, que hasta hace un mes atrás llegó al primer lugar de la tabla, cayó a la 6° colocación, con un récord de 15 victorias y 10 derrotas, por lo que tiene que volver a sumar para pelear por meterse entre los cuatro primeros.

El Mens Sana por su parte sabe que tendrá un partido importante y un duelo directo, ya que se ubica 7° con 16 triunfos y 11 perdidos. En cuanto al rendimiento actual, llega con tres victoria en hilera, contra Obras como local 88-86, con Racing 77-74 en el Socios Fundadores, y en el inicio de esta gira venció a La Unión 77-86.

Juan Varas ya podría tener plantel completo con el regreso del colombiano Juan Tello, quien estuvo ausente en el pasado duelo frente a San Lorenzo por una tendinitis de cadera.

Teniendo en cuenta la actualidad contraria de ambos elencos y su posición en la tabla, es que el duelo pasará a tener mayor importancia, siendo un partido de rivales directos en busca de escalar posiciones de cara a los playoffs.