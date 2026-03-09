A Comu se le escapó por uno en el segundo suplementario

En un juego bárbaro, que necesitó dos prórrogas, Sportivo Suardi superó a Comunicaciones de Merecedes por 102-101. La rompió Santiago Calderón con 41 puntos, ocho triples y siete recuperos. De esta manera, el elenco del Zurdo Poi llegó a su décimo triunfo en fila.

El partido comenzó equilibrado, producto de que los dos equipos se hacían fuertes defensivamente, y a la mitad del cuarto empataban en 7. Comunicaciones, que llegaba tras perder anoche en San Francisco, se escapó a ocho puntos con dos triples consecutivos, pero Sportivo con Calderón como protagonista logró empatar en 17, resultado final del primer cuarto.

En el segundo período el local metió un parcial de 12-3 con cuatro triples y llegó el minuto visitante. Algo corrigió en defensa el equipo correntino y con rápidas transiciones descontó en el tablero, pero otra vez Calderón tomó la responsabilidad en la ofensiva, 20 puntos en el primer tiempo, y Sportivo lo cerró 46-39.

Con mucho mérito de Comunicaciones y errores de Sportivo, el equipo correntino metió un parcial de 17-9 y lo pasó a ganar con 3:17 por jugar en el tercero. El notable cuarto de Comunicaciones continuó, lo ganó 28-14, y cerró el tercer período arriba 67-60.

Con algo más de dos minutos jugados del último cuarto, Comunicaciones sostuvo su dominio y obligó al minuto local. Con un conmovedor aliento de su público, Sportivo logró ponerse a tres puntos, 74-71, y obligó al tiempo muerto visitante. Con dos triples consecutivos de Calderón, que llegaba a 34 puntos, Sportivo ganaba 82-80 con 1:13 por jugar. El final fue electrizante, a dos segundos del cierre Pineda lo empató con un triple en 85 y la noche fue a suplementario.

A 44 segundos del cierre de la prórroga, Pineda puso a Comunicacioes arriba 94-93 con un triple, el local contestó con doble de Martínez y la visita volvió a pasar arriba 96-95 con un doble de Pirela, pero una técnica posterior le permitió a Sportivo empatarlo con siete segundos. La bola para ganarlo no entró y empataron en 96.

Ganó Sportivo Suardi 102 a 101 tras un segundo suplementario que fue de palo y palo. Comu estuvo arriba por la mínima con la bola en su poder pero Calderón, la gran figura de la noche robó un balón clave y asistió a Vittar para la canasta de la victoria con siete segundos por jugar. La última no le salió al elenco de Mercedes y Sportivo, en la noche mágica de su base, llegó a diez triunfos en fila.