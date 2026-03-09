Un hombre fue asesinado a balazos en una avenida de Resistencia

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría Quinta Metropolitana constataron que un hombre se encontraba gravemente herido y tendido en el suelo.

Una mujer de 49 años, pareja de la víctima, relató a los uniformados que momentos antes un grupo de aproximadamente seis hombres que caminaba por la zona comenzó a disparar contra él, provocándole heridas de gravedad.

En ese contexto, una ambulancia llegó hasta el sitio algunos minutos después; sin embargo, el médico que viajaba a bordo de la unidad examinó al hombre y confirmó que no presentaba signos vitales. Asimismo, el médico del área de Medicina Legal determinó que el cuerpo presentaba cinco impactos de bala.

Luego del trágico desenlace, en el lugar trabajaron autoridades policiales y judiciales, además del ayudante del fiscal en turno y el personal de Investigaciones. Tras el examen del médico policial, se ordenó que el cuerpo sea trasladado al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses para la autopsia.

Por otra parte, alrededor de las 4.15, y luego de las primeras investigaciones, los uniformados procedieron a la detención de unos cinco sujetos, principales sospechosos. Fueron identificados como D.F.M., de 20 años; G.D.J.R., de 25; A.S.J.D., de 30; 0.A.R., de 41; y D.G., de 16.

Además, los agentes secuestraron un auto Volkswagen Fox, prendas de vestir, celulares y pertenencias de los implicados. La fiscal del caso, Lilian Irala ordenó que los detenidos y el amigo de la víctima sean sometidos a una prueba de demortest, previo a su declaración.

La causa fue caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Fuente: Diario época