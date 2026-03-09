Mercedes: El básquet femenino fue protagonista en el Mes de la Mujer

En el marco de las actividades programadas por el Mes de la Mujer, el Polideportivo Municipal de Mercedes fue sede de un Encuentro de Básquet Femenino que reunió a deportistas locales en una jornada de integración y competencia.

El evento se desarrolló el pasado sábado 7 de marzo, iniciando a las 20:00 horas. Durante la actividad, las jugadoras compartieron un espacio que, más allá de lo estrictamente deportivo, buscó fortalecer los vínculos entre las participantes y celebrar el rol de la mujer en las instituciones físicas de la ciudad.

Desde la Dirección de Deportes, señalaron que este tipo de iniciativas forman parte de un cronograma que busca promover la participación ciudadana y fomentar la actividad física en los diferentes sectores de la comunidad. El encuentro cerró con un balance positivo, destacando la convocatoria y el clima de camaradería vivido en el parqué del polideportivo.