La VTV cambió las reglas: de qué se tratan las modificaciones
Este trámite exige que cada uno cumpla con los parámetros de seguridad y funcionamiento. Qué tener en cuenta.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) se presenta como un control obligatorio que verifica que los vehículos cumplan con las condiciones mínimas de seguridad y funcionamiento. Su objetivo es asegurar que, luego de una minuciosa inspección de frenos, neumáticos y luces, entre otros componentes vitales, cada automóvil o motocicleta esté en buen estado para circular, protegiendo a conductores, pasajeros y terceros.
La verificación, que se realiza en talleres habilitados, no evalúa modificaciones estéticas o mecánicas. Sin embargo, algunos cambios en el vehículo pueden generar que no cumpla con la normativa establecida y, por lo tanto, represente un problema al momento de la VTV.
Por qué el nuevo sistema de VTV generó tantas quejas
Uno de los principales reclamos tiene que ver con los plazos de vencimiento. Con el nuevo esquema, la VTV en la provincia de Buenos Aires se rige por el número final de la patente del vehículo.
Cuánto cuesta la VTV en la Provincia de Buenos Aires
Otro de los puntos que generó polémica fue el aumento de las tarifas.
Actualmente, el cuadro de precios establece los siguientes valores:
- Autos particulares hasta 2.500 kilos: $97.057,65
- Motos: $38.801
- Vehículos pesados (más de 2.500 kilos): $174.604
Estos valores se suman a los fuertes incrementos que ya se habían aplicado durante 2025.
Por ejemplo, el costo para autos livianos había pasado de poco menos de 16 mil pesos a más de 63 mil en una actualización previa, mientras que las motos también registraron subas muy significativas.