La VTV cambió las reglas: de qué se tratan las modificaciones

Cuánto cuesta la VTV en la Provincia de Buenos Aires

Otro de los puntos que generó polémica fue el aumento de las tarifas.

Actualmente, el cuadro de precios establece los siguientes valores:

Autos particulares hasta 2.500 kilos: $97.057,65

$97.057,65 Motos: $38.801

$38.801 Vehículos pesados (más de 2.500 kilos): $174.604

Estos valores se suman a los fuertes incrementos que ya se habían aplicado durante 2025.

Por ejemplo, el costo para autos livianos había pasado de poco menos de 16 mil pesos a más de 63 mil en una actualización previa, mientras que las motos también registraron subas muy significativas.