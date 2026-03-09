Salud Pública recuerda medidas de prevención ante Rabia

La enfermedad se transmite principalmente por mordeduras, arañazos o contacto de saliva con heridas o mucosas. Entre las principales acciones, se encuentra la importancia de la vacunación en animales.

El Ministerio de Salud Pública, a cargo de Emilio Lanari Zubiaur, recuerda las acciones de prevención ante Rabia. Esta semana, se conoció un caso de Rabia Paresiante (en un bovino). Al respecto, indicaron que se está trabajando articuladamente con SENASA y con el Ministerio de Producción. Desde la cartera sanitaria, se está realizando vigilancia en los humanos que tuvieron contacto con el animal.

Entre las acciones se encuentra la vacunación a las personas y también a las mascotas. Además, se está en diálogo con el municipio y el hospital -con una referente de la Dirección General de Epidemiología- de dónde es el caso.

Este lunes, se continuarán con las tareas en territorio en el establecimiento. Habrá control de quienes tuvieron contacto con el animal y también de sus mascotas.

¿Qué es la rabia?

Es una enfermedad zoonótica viral que se transmite de los animales a las personas. Afecta el sistema nervioso central y es mortal una vez que aparecen los síntomas. Se transmite principalmente por mordeduras, arañazos o contacto de saliva con heridas o mucosas.

Todos los mamíferos pueden transmitir la enfermedad. Los de compañía como perros y gatos; animales silvestres: murciélagos, zorros y otros mamíferos; animales de interés económico: bovinos, equinos, caprinos, ovinos y porcinos.

En cuanto a los murciélagos, son fauna silvestre protegida y cumplen un rol importante en el ecosistema. Se recomienda: no manipular ni capturar murciélagos; evitar el contacto con personas o mascotas y, ante su presencia en viviendas o lugares públicos, dar aviso a las autoridades sanitarias.

Prevención

En animales

• Vacunar perros y gatos todos los años contra la rabia.

• Vacunación obligatoria según Ley Nacional N.º 22.953.

• Practicar tenencia responsable.

• No abandonar animales en la vía pública.

• Esterilizar (castrar) oportunamente para evitar la sobrepoblación animal.

En personas

• Evitar el contacto con animales desconocidos o silvestres.

• No manipular murciélagos ni animales enfermos o muertos.

• Enseñar a los niños a no acercarse a animales extraños.

Signos de alerta en animales

Ante animales con síntomas nerviosos, comunicarse inmediatamente con las autoridades sanitarias.

• Cambios bruscos de comportamiento

• Agresividad

• Salivación excesiva

• Dificultad para tragar

• Desorientación

• Parálisis o incoordinación

Ante mordedura o contacto con un animal

1. Lavar la herida con abundante agua y jabón durante 15 minutos.

2. No aplicar remedios caseros.

3. Consultar inmediatamente en el centro de salud más cercano.