Policiales

Cayó Porteño con pedido de captura

Un hombre oriundo del barrio Porteño de La Boca, fue detenido ayer por efectivos de la Comisaría Primera de la ciudad de Goya, en el marco de un procedimiento preventivo de identificación de personas en la zona céntrica.

Según datos oficiales, los uniformados notaron cierta actitud sospechosa de un hombre al que decidieron demorar. Su marcado nerviosismo dio indicios de que algo no estaba bien y luego lo confirmaron tras consultar con el sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), que reveló que sobre el sujeto había un pedido de localización y demora por parte del Ministerio Público Fiscal de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Unidad Fiscal Este.

Por esta razón quedó inmediatamente aprehendido y desde la comisaría Primera se hicieron las notificaciones correspondientes a Buenos Aires, a la espera de sea trasladado.

Vale destacar el accionar preventivo, que permitió localizar a otro delincuente que elige el litoral norte argentino para huir de la justicia y esconderse en ciudades de nuestra provincia.

