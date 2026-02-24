DESTACADO

Felipe Yofre: Vendía carne con restos de pasto y tierra

En un control rutinario a una carnicería de la localidad de Felipe Yofre, por parte de personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Mercedes, terminó con la incautación de 54 kilos de carne en mal estado y que estaba siendo vendida completamente sucia con pasto y tierra.

Durante la revisión, con intervención del médico veterinario policial, los policías detectaron cortes cárnicos, además de otros productos en mal estado, no aptos para el consumo humano. El fiscal Rural y Ambiental, Gerardo Cabral, dispuso el secuestro de la mercadería y el inicio de actuaciones penales, junto con la identificación formal del propietario del comercio.

