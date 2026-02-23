El Gobierno de Corrientes continúa asistiendo a extrabajadores de la Textil Alal

En las últimas horas se realizó una nueva entrega de asistencia alimentaria para los 260 trabajadores despedidos de la planta de hilos y telas Alal en la ciudad de Goya, dispuesto por el Gobernador Juan Pablo Valdés a través del Ministerio de Desarrollo Social. Se trata de segunda partida, tras la realizada hace 15 días en dicha localidad.

La información lo confirmó el propio Ministro de la cartera social José Irigoyen quien remarcó que hay una decisión del Gobierno Provincial de monitorear la situación de las familias que quedaron sin su fuente laboral. «Es una situación muy compleja, pero como Estado no podemos estar ausentes, por ello el Gobernador nos indicó que en lo inmediato brindemos contención mediante asistencia alimentaria y también se pudo otorgar otros beneficios como exención de la tarifa eléctrica hasta que se resuelva el conflicto de fondo».

Además subrayó que conocida la noticia que la empresa decidió cerrar sus puertas, desde el Ministerio de industria siguen buscando una resolución para los trabajadores que reclaman la indemnización total por los servicios prestados.

Vale recordar que La empresa Emilio Alal confirmó el pasado 28 de enero el cierre definitivo de sus plantas de hilados y telas y dejó a 260 trabajadores sin su puesto de trabajo argumentando que en la situación actual se volvió «inviable la continuidad de sus operaciones»