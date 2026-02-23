Datos oficiales ratifican que Corrientes sostiene el mejor salario docente del NEA

Tras el relevamiento realizado por Nación, el ranking de provincias de la región con mejores salarios docentes lo encabeza Corrientes, donde el ingreso de un maestro de nivel primario, en jornada simple, sin antigüedad, asciende a $1.368.002; luego se encuentra Chaco, con $1.003.553; Entre Ríos, con $864.464 y Misiones, con $772.952. La diferencia se mantiene a medida que aumentan los ingresos por la antigüedad, el salario familiar y las demás variables y componentes del haber.

Conforme la apertura de paritarias en todo el país, Corrientes también figura entre las provincias donde los salarios docentes le ganaron a la inflación. Durante 2025, la mejora salarial en beneficio del sector fue del 35% de bolsillo, mientras que la inflación acumulada en el mismo período fue de 31,5.

Esta situación se da en un escenario de disminución del 10% de ingresos coparticipables durante los dos primeros meses del 2026, y con una pronunciada caída de la actividad económica en todo el país.