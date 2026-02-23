Motociclista grave tras chocar contra un caballo en Ruta 12

Efectivos policiales de la Comisaria de Distrito San Lorenzo, tomaron conocimiento de un siniestro vial ocurrido por Ruta Nacional N.º 12 a la altura del kilometro 956 aproximadamente, donde un hombre resulto con lesiones de consideración tras colisionar con un equino.

Según la información preliminar obtenida, el siniestro se registro cerca de las 11:30horas, donde un hombre de 52 años de edad, a bordo de una motocicleta – marca Beta Zontes de 350cc.- y un animal equino, por causas y circunstancias que se investigan habrían colisionado, siendo rápidamente auxiliados, siendo el hombre trasladado al Hospital Escuela de la Ciudad de Corrientes, donde tras ser examinado se determino que posee lesiones de carácter graves.

En el lugar se realizaron las diligencias correspondientes, con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia.