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Detienen al presunto autor del ataque a un nene que recibió 50 puntos de sutura en Mercedes
El sitio Diario Mercedes adelantó el lunes que sería el principal sospecho del ataque al pequeño. Recordemos que Matías tuvo que ser sometido a más de 50 puntos de sutura en la cabeza.
El procedimiento policial se realizó en horas de la noche de este lunes. La diligencia de la orden judicial fue llevada a cabo por uniformados de la Comisaría 2a.
Recordemos que el ataque ocurrió el último Viernes Santo. Ese día, el chico iba en moto junto a un hermano de 16 años.