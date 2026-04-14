Detienen al presunto autor del ataque a un nene que recibió 50 puntos de sutura en Mercedes

El procedimiento policial se realizó en horas de la noche de este lunes. La diligencia de la orden judicial fue llevada a cabo por uniformados de la Comisaría 2a.

Recordemos que el ataque ocurrió el último Viernes Santo. Ese día, el chico iba en moto junto a un hermano de 16 años.