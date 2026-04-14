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EDICTO: SUCESIÓN DE ERNESTO MANUEL GOMEZ

El Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Mercedes, Corrientes, cita por 30 días a herederos, acreedores y a todos aquellos que se consideren con derecho a los bienes del causante Sr. ERNESTO MANUEL GOMEZ (M.I. 5.707.982).

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EDICTO

El juzgado Civil, Comercial y Laboral, a cargo de S.S. Gustavo Rene Buffil, a cargo de la Secretaria N°1 Noelia Luisina Casas, ubicado en calle Juan Pujol 759 de la ciudad de Mercedes, Provincia de Corrientes, correo electrónico: jcivcomlabmercedes@juscorrientes.gov.ar, en las actuaciones » GOMEZ ERNESTO MANUEL S/ SUCESION AB-INTESTATO» Expte. RXP 17047/25, CITA y EMPLAZA a herederos, legatarios, albaceas, acreedores y a quienes se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Sr. ERNESTO MANUEL GOMEZ M.I. 5.707.982 para que dentro del plazo de TREINTA (30) días de corrido contando desde la última publicación, se presenten en este expediente con asistencia letrada y acrediten el título que invocan. PUBLIQUESE EDICTOS a esos fines, por el término de UN (1) día en el Boletín Oficial de la Provincia (Art. 2340 del código Civil y Comercial) y por TRES (3) días en un diario de amplia circulación local y/o diario digital (Art.660 Inc. A
CPCyCC).

La firma digital puede verificarse en el sitio https://validafirma.pjn.gov.ar
Noelia Luisina Casas
Secretaria
Juzgado Civ. Com y Laboral
Mercedes – Ctes

CASAS Noelia
Luisina

Firmado
digitalmente por
CASAS Noelia
Luisina

Fecha: 2026.03.09
09:26:26 -03’00’

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