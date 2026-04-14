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Duelo en el deporte mercedeño: falleció Fermín Giorgi, jugador de las formativas de Comunicaciones

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El joven deportista era hijo del actual manager de la institución, Facundo Giorgi. El club emitió un sentido comunicado expresando su acompañamiento a la familia en este difícil momento.

 La comunidad deportiva de la ciudad se encuentra de luto tras conocerse la triste noticia del fallecimiento de Fermín Giorgi, un joven integrante de las divisiones formativas de básquet del Club Comunicaciones.

Fermín era hijo de Facundo Giorgi, histórico referente y actual manager deportivo de la institución «aurinegra». Ante esta irreparable pérdida, el club manifestó su «inmenso dolor» y envió un mensaje de apoyo a sus padres, hermano y allegados.

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