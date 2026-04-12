Motociclista murió tras chocar contra un árbol

Por causas que aún se encuentran bajo investigación, el conductor de una motocicleta habría perdido el control del vehículo, provocando su caída e impactando contra un árbol. Como consecuencia del fuerte golpe, el hombre falleció en el lugar.

El deceso fue constatado por personal de emergencias que acudió tras el hecho.

De acuerdo a la información preliminar, el siniestro involucró una motocicleta marca Gilera Smash, conducida por un hombre de 30 años.

En el lugar se realizaron las pericias correspondientes, mientras que en la dependencia policial interviniente se continúan con las actuaciones de rigor.