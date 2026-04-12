Golpe frustrado en Mercedes: Rápido operativo policial desarticula banda y recupera botín millonario

En una respuesta que destacó por su celeridad y despliegue tecnológico, la Policía de Corrientes logró esclarecer en tiempo récord un cuantioso robo perpetrado contra una conocida agroveterinaria de la ciudad de Mercedes. El procedimiento, que incluyó una persecución de película y el uso de drones, culminó con la detención de tres sospechosos y la recuperación de la casi totalidad del dinero sustraído en la localidad de El Sombrero.

El hecho y el «Operativo Cerrojo»

El alerta se activó tras la denuncia del robo en el establecimiento comercial. Ante la magnitud de la suma denunciada, las autoridades locales dispusieron de inmediato un operativo cerrojo en los puntos estratégicos de la ciudad y las rutas de salida.

La coordinación entre las distintas unidades permitió localizar el vehículo en el que se daban a la fuga los presuntos delincuentes, iniciándose una breve pero intensa persecución.

Tecnología y rastrillaje: Las claves del éxito

Para asegurar el perímetro y evitar fugas por zonas rurales o de difícil acceso, la fuerza policial implementó un sistema de búsqueda integral:

Uso de Drones: Equipos no tripulados sobrevolaron la zona para localizar a los sospechosos que intentaban ocultarse entre la vegetación.

Rastrillaje Intensivo: Infantería y efectivos de la comisaría local peinaron el área señalada por el soporte aéreo.

Resultados: El despliegue permitió la captura de los tres implicados y el secuestro del vehículo utilizado en el ilícito.

Recuperación del botín

Fuentes policiales confirmaron que, tras las requisas correspondientes, se logró hallar casi la totalidad del dinero en efectivo que había sido sustraído de la agroveterinaria, un monto que asciende a varios millones de pesos.

«La eficacia del procedimiento radicó en la inmediatez de la denuncia y la coordinación milimétrica de las fuerzas en territorio», señalaron voceros de la institución.

Los tres detenidos fueron trasladados a la unidad jurisdiccional y ya se encuentran a disposición de la Justicia, mientras se completan las diligencias legales para la restitución del capital a los propietarios del comercio afectado.