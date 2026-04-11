Mercedes vive el «1° Encuentro Interprovincial de Museos Ferroviarios y Ferroaficionados»

Con gran entusiasmo y un profundo sentido de identidad, se está llevando a cabo en nuestra ciudad la primera jornada de este encuentro histórico que reúne a especialistas y amantes del tren de todo el país. El evento, dirigido por la Directora de Turismo Daiana Cabrera, comenzó esta mañana en el Museo del Ferrocarril con el izamiento de la bandera y la bienvenida oficial.

​La jornada continuó en el Centro Cultural, donde el Intendente Victor Cemborain y el Viceintendente brindaron palabras de apertura, destacando la Declaración de Interés Municipal de este encuentro que pone en valor nuestro patrimonio histórico.

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​Durante todo el día, se desarrollan paneles de expertos y actividades abiertas al público:

​Paneles de debate: Se abordan temáticas como «Rieles sin fronteras», el rol de las mujeres en el ámbito ferroviario y la literatura vinculada al tren.

​Participantes destacados: Contamos con expositores de Mercedes, San Nicolás, Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Paso de los Libres, Mantilla y Yofre.

​Tarde de Museos: Por la tarde se realizarán visitas guiadas opcionales en el predio del Parque Mitre.

​Cierre nocturno: A las 20:15 hs viviremos la «Noche de los faroles» en el Centro Cultural, un momento mágico para revivir la mística ferroviaria.

​La invitación sigue abierta para mañana, domingo 12 de abril, a partir de las 8:30 hs, con la «Mesa de Museos» que contará con la presencia de referentes de Haedo y Córdoba.