Caminata para concientizar sobre el Parkinson

Se realizó la Caminata por el Parkinson, que unió el Polideportivo Municipal con la Plaza 25 de Mayo, en una jornada de acompañamiento y visibilización.

Al llegar, los participantes fueron recibidos por el intendente Víctor Cemborain, junto al viceintendente Martín Díaz y la secretaria de Acción Social, Elvira Sánchez.