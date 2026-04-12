Locales

Caminata para concientizar sobre el Parkinson

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Se realizó la Caminata por el Parkinson, que unió el Polideportivo Municipal con la Plaza 25 de Mayo, en una jornada de acompañamiento y visibilización.
Al llegar, los participantes fueron recibidos por el intendente Víctor Cemborain, junto al viceintendente Martín Díaz y la secretaria de Acción Social, Elvira Sánchez.
La propuesta fue impulsada por la Oficina de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Acción Social, reafirmando el compromiso de seguir generando espacios de encuentro y concientización.
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