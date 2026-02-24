El Gobierno nacional pide explicaciones a Kicillof por adoctrinamiento en una escuela

El Gobierno nacional reclamó explicaciones a la administración de Axel Kicillof por un presunto caso de adoctrinamiento en la provincia de Buenos Aires.

A saber, el Ministerio de Capital Humano le envió una carta a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense para que informe sobre lo acontecido durante un acto en la Escuela St. John’S School de Pilar.

Según la cartera que conduce Sandra Pettovello, se viralizó «un video en el que una inspectora de la Región 11 habría realizado ante estudiantes de nivel primario, consideraciones ideológicas sobre la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump».

En ese sentido, la persona señalada habría apuntado que «se basa en el rechazo a ‘lo diferente’, entre otras adjetivaciones».

El supuesto episodio provocó indignación en el Gabinete nacional. «Si se confirman los hechos, podrían encuadrarse como adoctrinamiento partidario en un ámbito escolar», advirtió Capital Humano.

A tal efecto, la cartera pidió que informen si el Gobierno bonaerense inició una investigación para determinar la veracidad de los hechos y qué medidas se tomarán.

«Este tipo de situaciones afecta la integridad psicológica, el derecho a una educación cívica y libre desarrollo de pensamiento», advirtió el ministerio, y recordó que «la Constitución garantiza el derechos de enseñar y aprender y que los tratados internaciones con jerarquía constitucional protegen la libertad de expresión y de pensamiento».

Fuente: Andigital