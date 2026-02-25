Show gratuito de magia esta tarde en el Centro de Interpretación

Esta tarde, a partir de las 18:30 horas, se llevará a cabo un espectáculo de magia totalmente gratuito en el Centro de Interpretación, ubicado en la intersección de las calles José María Gómez y Caguazú.

El show estará a cargo del mago ilusionista Tomás, a beneficio de Cruz Roja Filial Mercedes, quien ofrecerá una propuesta pensada para todo público. La actividad invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una tarde diferente, con trucos sorprendentes y momentos de entretenimiento para grandes y chicos.

La entrada será libre y gratuita, sólo se pide colaboración de pañales para adultos, por lo que se espera una amplia concurrencia para disfrutar de esta iniciativa cultural abierta a la comunidad.

show para los abuelos:

El mago Tomás estará en el Hogar de Ancianos que es administrada y dirigida por la Cruz Roja en horas de la tarde.