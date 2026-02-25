Edicto Judicial: Convocatoria de herederos y acreedores en la sucesión de Lucio Ramón Monzón

El Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Mercedes, a cargo del juez Gustavo René Buffil y con intervención de la Secretaría N° 2, a cargo de Dora del Carmen Saucedo, dispuso la publicación de edictos en el marco del expediente “Monzón Lucio Ramón s/ Sucesión Ab-Intestato” (RXP 16883/25).

La convocatoria cita y emplaza a herederos, legatarios, albaceas, acreedores y a todas aquellas personas que se consideren con derecho sobre los bienes dejados por el causante, Lucio Ramón Monzón (DNI 20.628.605), para que se presenten en el expediente dentro del plazo de treinta (30) días corridos desde la última publicación, con asistencia letrada y acreditando el título que invoquen.

El juzgado interviniente tiene sede en calle Juan Pujol 759 de la ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes, y fijó como medio de contacto el correo electrónico jciivcomlab-mercedes@juscorrientes.gov.ar.

Asimismo, se ordenó la publicación del edicto por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme al artículo 2340 del Código Civil y Comercial, y por tres (3) días en un diario de amplia circulación local y/o diario digital, de acuerdo con el artículo 660 inciso A del CPCyCC.

La resolución fue firmada digitalmente en Mercedes, Corrientes, con fecha 1 de diciembre de 2025.