A 248 años del nacimiento de José de San Martín, recordamos al Libertador

Su ejemplo de coraje y compromiso con la libertad continúa guiando nuestro camino y fortaleciendo los valores que nos identifican como comunidad.
La jornada comenzó con el izamiento del pabellón nacional en la Plaza Bicentenario y continuó con el acto central frente al monumento al General San Martín, en la Plaza 25 de Mayo.
Participaron el intendente Víctor Cemborain, el viceintendente Martín Díaz, la presidente del Concejo Deliberante Analía Velázquez, funcionarios, concejales, fuerzas vivas y vecinos, quienes acompañaron este emotivo homenaje.
Reafirmamos nuestro compromiso con la historia y los ideales de nuestra Patria.
