Ituzaingó preparada para su XXVIº Concurso Integración de Pesca del Surubí con devolución

Con más de 150 millones de pesos en premios la localidad de Ituzaingó vivirá una edición más del Concurso Integración de Pesca del Surubí con devolución. La cita es del 20 al 24 de noviembre, en el marco del fin de semana largo debido al traslado del Día de la Soberanía Nacional (del 20 pasa el 24 y el viernes 21, feriado con fines turísticos).

Se trata de uno de los eventos deportivos y familiares más destacados de la región, la Fiesta más esperada de los pescadores, cuya organización está a cargo de la Secretaría de Turismo del Municipio, en conjunto con la Comisión de Pesca de Ituzaingó. El mismo, forma parte del calendario de actividades en la región y se destaca, la pesca deportiva, más importante del corredor turístico Alto Paraná.

De esta forma, la ciudad distante a 226 kilómetros de la Capital correntina y a 86km de Posadas (Misiones) se prepara para recibir a cientos de turistas, visitantes y principalmente pescadores con sus barras pesqueras, atraídos por el concurso y las bondades paisajísticas de Ituzaingó.

Además de la competencia, la XXVIº edición del Concurso Integración de Pesca del Surubí tendrá la Expo – Feria Náutica, Comercial y de Servicios, en el ex playón deportivo del Club Yacyretá, ubicado estratégicamente a orillas del río Paraná. En este marco, se realiza la elección de la nueva soberana del concurso y en el escenario mayor actuarán destacados grupos musicales.

Representa además un espacio ideal para disfrutarlo en familia y con grupos de amigos ya que dispondrá de stands institucionales, de náutica, artesanos y el tradicional patio de comidas.

Por otra parte, el cierre de la edición del concurso, incluye el torneo de pesca de costa, una actividad que disfruta toda la familia, en el horario de 14:00 a 18:00 horas, y al finalizar se realiza la entrega de premios y trofeos.

Concurso y premios

En lo que refiere al torneo de pesca embarcada tendrá importantes premios, se otorgarán por “Pieza Mayor” y por “Equipo”, del primer al décimo puesto. Pieza Mayor: 1° al 3° puesto: premios en efectivo, siendo para el primer puesto $20.000.000. Desde el 4° puesto en adelante habrá motores, televisores LED y artículos de pesca y camping.

Categoría por Equipo: 1° puesto: 3 motores de 5 HP, en tanto que desde la cuarta ubicación en adelante se llevarán grupos electrógenos, televisores LED y artículos de pesca y camping.

Es importante señalar que, durante la cena de pescadores, entre todos los participantes, se sortearán distintos premios incluyendo una embarcación con motor de 60 HP.

Informes e inscripción

Contacto. Cel: 3786-519090. Ig: surubi.ituzaingo / ituzaingo.turismo. FB: Pesca del Surubí Ituzaingó / Secretaría de Turismo Ituzaingó.