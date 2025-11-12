Locales

Se espera un miércoles húmedo y un jueves con mejores condiciones en Mercedes

Los habitantes de Mercedes deberán prepararse para un Miércoles 12 de Noviembre con un clima inestable y alta probabilidad de precipitaciones, mientras que el Jueves 13 traerá un respiro con mejoras y un leve ascenso de la temperatura.

Según los datos del Servicio Meteorológico, la jornada de este miércoles se presenta con un ambiente nublado, húmedo y relativamente fresco.

 

Miércoles

  • Condición: Se espera lluvia ligera y cielo mayormente nublado durante el día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando hasta el 65%, lo que sugiere la necesidad de tomar precauciones ante posibles anegamientos menores o demoras en el tránsito.
  • Temperaturas: La máxima estimada rondará los 26°C, mientras que la mínima se ubicará en los 17°C.

 

Jueves

 

El panorama mejora para el Jueves 13 de Noviembre, con el sistema de lluvias comenzando a ceder.

  • Condición: El cielo se presentará mayormente nublado o parcialmente cubierto. La probabilidad de lluvia disminuye significativamente al 20% durante el día, indicando condiciones mucho más estables.
  • Temperaturas: Se percibirá un leve aumento en la temperatura. La máxima se pronostica en 28°C y la mínima se mantendrá en 17°C.

Se espera que las condiciones de tiempo más agradables se mantengan al inicio del fin de semana, aunque se aconseja seguir atentos a los pronósticos extendidos para el fin de semana.

