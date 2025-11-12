Se espera un miércoles húmedo y un jueves con mejores condiciones en Mercedes

Los habitantes de Mercedes deberán prepararse para un Miércoles 12 de Noviembre con un clima inestable y alta probabilidad de precipitaciones, mientras que el Jueves 13 traerá un respiro con mejoras y un leve ascenso de la temperatura.

Según los datos del Servicio Meteorológico, la jornada de este miércoles se presenta con un ambiente nublado, húmedo y relativamente fresco.

Miércoles

Condición: Se espera lluvia ligera y cielo mayormente nublado durante el día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando hasta el 65% , lo que sugiere la necesidad de tomar precauciones ante posibles anegamientos menores o demoras en el tránsito.

Temperaturas: La máxima estimada rondará los 26°C, mientras que la mínima se ubicará en los 17°C.

Jueves

El panorama mejora para el Jueves 13 de Noviembre, con el sistema de lluvias comenzando a ceder.

Condición: El cielo se presentará mayormente nublado o parcialmente cubierto. La probabilidad de lluvia disminuye significativamente al 20% durante el día, indicando condiciones mucho más estables.

Temperaturas: Se percibirá un leve aumento en la temperatura. La máxima se pronostica en 28°C y la mínima se mantendrá en 17°C.

Se espera que las condiciones de tiempo más agradables se mantengan al inicio del fin de semana, aunque se aconseja seguir atentos a los pronósticos extendidos para el fin de semana.