Plus de Refuerzo: Valdés confirma el inicio del pago de noviembre

El gobernador Gustavo Valdés dio a conocer el cronograma de liquidación del beneficio que compone el Ingreso Salarial Mensual. Comienza este jueves 13 y se extiende hasta el miércoles 19. Alcanza a los agentes de la administración pública provincial, activos, jubilados y pensionados.

El primer Mandatario provincial Gustavo Valdés confirmó el pago del Plus de Refuerzo de $100 mil correspondiente a noviembre; el beneficio, que conforma el Ingreso Salarial Mensual, alcanza a los agentes de la administración pública provincial, activos, jubilados y pensionados. Comienza este jueves 13 y se extiende hasta el miércoles 19, inclusive.

El primer tramo comienza, que alcanza a los beneficiarios con Documento Nacional de Identidad terminados en 0 y 1, el día jueves 13. El segundo, se liquida el viernes 14, día que perciben los agentes con documentos terminados en 2 y 3.

El cronograma continúa el lunes 17, donde cobran aquellos con DNI finalizados en 4 y 5. Este tramo estará disponible desde el sábado 15, a través de los cajeros habilitados por el Banco de Corrientes SA y el homebanking de las cajas sueldos de cada agente.

El cuarto tramo se paga el martes 18, para los agentes con documentos terminados en 6 y 7. El pago del Plus de Refuerzo de noviembre termina el miércoles 19, fecha que percibirán el beneficio los agentes con DNI finalizados en 8 y 9.

Acumulado superior a los $19.230 millones

Con el pago del Plus de Refuerzo a los agentes de la administración pública provincial (activos-jubilados- pensionados), sumado a la liquidación del Plus Unificado, al 19 de noviembre mes el Gobierno de Corrientes acumula una inyección al mercado local superior a los $19.235 millones.

Sólo en Plus de Refuerzo de este mes, la gestión del gobernador Valdés vuelca $8.900 millones. En concepto de pago del Plus Unificado de noviembre, el Gobierno de Corrientes inyectó a la economía provincial cerca de $9.400 millones.

A fin de mes, con la liquidación de haberes, el acumulado en concepto de pago del Ingreso Salarial Mensual ascenderá a más de $133.235 millones.