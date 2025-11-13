Valdés sobre el Gobierno nacional: «Se está viendo un cambio, pero necesitamos acción»

El gobernador Gustavo Valdés, se refirió en declaraciones a Radio Dos al Gobierno nacional e hizo hincapié en los reclamos de Corrientes, «pedimos lo que le corresponde a la Provincia», expresó y mencionó entre la deuda previsional, entre otros conceptos y las obras publicas que fueron acordadas y hoy están paralizadas.

«Hay compromisos nacionales que se deben cumplir, pedimos que se cumplan los acuerdos que están escritos y eso es parte del diálogo que tenemos con Nación», manifestó el mandatario a Radio Dos.

Por otra parte, sobre el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, Valdés afirmó que «la relación con Santilli, viene desde hace mucho tiempo» y agregó que «es un muy buen funcionario y dirigente político, conoce el interior, tiene los kilates para ser Ministro del de Interior».

«Se está viendo un cambio, pero necesitamos acción», remarcó el mandatario provincial y se refirió además a las reuniones que están manteniendo con funcionarios nacionales por problemas que afectan al sector maderero.

Al respecto mencionó la situación que atraviesan los industriales madereros de Virasoro y dijo que «el sector de la madera está deprimido, con dificultades» y refirió a aranceles, como el del 10% dispuesto por Estados Unidos y cuestiones sobre el IVA. «Estamos trabajando, hay buena recepción de parte de los ministros nacionales, ojalá podamos tener una respuesta».

Además se refirió a la habilitación del puerto de Ituzaingó. «Estamos tramitando, junto al gobernador electo, con el área de Construcciones Portuarias y Vías Navegables y estamos a un paso de la habilitación del puerto».

Por otra parte, sobre la imposibilidad de reunirse con el presidente Javier Milei que llega hoy a la Provincia, Valdés explicó que se debe a «una cuestión de agenda» y agregó que «no es una visita institucional del oficial de un Presidente de la Nación, si así fuera, es un gusto y un honor recibir a un Presidente».

Finalmente, sobre su viaje a la India, el gobernador Valdés expresó que «es una gran oportunidad» para el sector productivo de Corrientes.

«Esperamos tener esta oportunidad de apertura y visión de lo necesita el país más poblado del mundo», manifestó en declaraciones de Radio Dos y mencionó que se presentarán en ese país asiático, «todos los productos de la provincia, hay posibilidades para la producción de arroz, papel y la industria forestal».