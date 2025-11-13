Valdés sobre el Gobierno nacional: «Se está viendo un cambio, pero necesitamos acción»
El gobernador Gustavo Valdés, dialogó con Radio Dos momentos antes de partir a la India en busca de nuevos mercados y afirmó sobre el Gobierno nacional y el nombramiento de nuevos funcionarios que "Se está viendo un cambio, pero necesitamos acción". También destacó la figura del flamante ministro del Interior, Diego Santilli. Sobre su viaje al país asiático, el mandatario expresó "esperamos tenemos posibilidades de inversión".
El gobernador Gustavo Valdés, se refirió en declaraciones a Radio Dos al Gobierno nacional e hizo hincapié en los reclamos de Corrientes, «pedimos lo que le corresponde a la Provincia», expresó y mencionó entre la deuda previsional, entre otros conceptos y las obras publicas que fueron acordadas y hoy están paralizadas.
«Hay compromisos nacionales que se deben cumplir, pedimos que se cumplan los acuerdos que están escritos y eso es parte del diálogo que tenemos con Nación», manifestó el mandatario a Radio Dos.
Por otra parte, sobre el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, Valdés afirmó que «la relación con Santilli, viene desde hace mucho tiempo» y agregó que «es un muy buen funcionario y dirigente político, conoce el interior, tiene los kilates para ser Ministro del de Interior».
«Se está viendo un cambio, pero necesitamos acción», remarcó el mandatario provincial y se refirió además a las reuniones que están manteniendo con funcionarios nacionales por problemas que afectan al sector maderero.
Al respecto mencionó la situación que atraviesan los industriales madereros de Virasoro y dijo que «el sector de la madera está deprimido, con dificultades» y refirió a aranceles, como el del 10% dispuesto por Estados Unidos y cuestiones sobre el IVA. «Estamos trabajando, hay buena recepción de parte de los ministros nacionales, ojalá podamos tener una respuesta».
Además se refirió a la habilitación del puerto de Ituzaingó. «Estamos tramitando, junto al gobernador electo, con el área de Construcciones Portuarias y Vías Navegables y estamos a un paso de la habilitación del puerto».
Por otra parte, sobre la imposibilidad de reunirse con el presidente Javier Milei que llega hoy a la Provincia, Valdés explicó que se debe a «una cuestión de agenda» y agregó que «no es una visita institucional del oficial de un Presidente de la Nación, si así fuera, es un gusto y un honor recibir a un Presidente».
Finalmente, sobre su viaje a la India, el gobernador Valdés expresó que «es una gran oportunidad» para el sector productivo de Corrientes.
«Esperamos tener esta oportunidad de apertura y visión de lo necesita el país más poblado del mundo», manifestó en declaraciones de Radio Dos y mencionó que se presentarán en ese país asiático, «todos los productos de la provincia, hay posibilidades para la producción de arroz, papel y la industria forestal».