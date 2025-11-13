DESTACADO

En aparente estado de ebriedad un hombre se ahogó tras caer a una piscina

Un trágico suceso ocurrió anoche en un salón de fiestas ubicado en el barrio Aeropuerto de la localidad de Paso de los Libres. En circunstancias que aún se investigan un hombre cayó a una piscina y lamentablemente falleció ahogado. El sujeto, de 60 años, habría estado consumiendo bebidas alcohólicas por lo cuál perdió el equilibrio

Tras una denuncia, policías de la localidad fronteriza se dirigieron al lugar, y constataron que la persona que había caído era un hombre de apellido Fernández de 60 años de edad.

Conforme a las primeras pesquisas se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas, y en un momento dado, tras dirigirse a realizar sus necesidades fisiológicas, perdió el equilibrio, y cayó al espejo de agua lo que motivo su inmersión y posterior deceso.

Ante tal circunstancia se dio intervención a la unidad fiscal en turno, desconociéndose más detalles y pormenores que rodearon a este hecho, en tanto, se efectuaron las diligencias que corresponden.

