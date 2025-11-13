En aparente estado de ebriedad un hombre se ahogó tras caer a una piscina

Tras una denuncia, policías de la localidad fronteriza se dirigieron al lugar, y constataron que la persona que había caído era un hombre de apellido Fernández de 60 años de edad.

Conforme a las primeras pesquisas se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas, y en un momento dado, tras dirigirse a realizar sus necesidades fisiológicas, perdió el equilibrio, y cayó al espejo de agua lo que motivo su inmersión y posterior deceso.

Ante tal circunstancia se dio intervención a la unidad fiscal en turno, desconociéndose más detalles y pormenores que rodearon a este hecho, en tanto, se efectuaron las diligencias que corresponden.