Motochorro atacó a una mujer, la dejó inconsciente y con una pierna fracturada

El malviviente se movilizaba en una moto de 110 cc. Cámaras de seguridad de viviendas de la zona muestran al malviviente cuando comienza a seguir a la mujer para cometer el violento asalto.

Al sorprenderla, le pega un fuerte golpe en la cabeza. Al darse cuenta de la intención del agresor, La victima forcejea con el ladrón intentando defender sus elementos de valor, pero termina cayendo al suelo y queda incosciente durante algunos minutos.

Tras su pedido de auxilio, fue asistida por vecinos de la zona. Al ser atendida en un centro de salud capitalino, le detectaron fractura en el tobillo de una pierna. Debió ser enyesada y quedó inmovilizada.

El malhechor finalmente se dio a la fuga. Por ello, el hermano de la victima, Fernando Leiva, hizo un posteo pidiendo colaboración para dar con el paradero del autor del hecho delictivo.