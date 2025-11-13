Gran reacción de Comunicaciones para ganar en Mendoza

En la continuidad de la Fase Regular de la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquetbol, Comunicaciones de Mercedes abrió su primera gira de la temporada con una gran victoria ante Huracán Las Heras por un agónico 75 a 74, para sumar su tercer triunfo consecutivo y mantener su invicto en el certamen.

El elenco «aurinegro» tuvo una gran reacción en el cierre para dar vuelta un encuentro que lo tuvo abajo en el marcador casi en todo su desarrollo. Los mercedeños tuvieron como destacados a Lucas Machuca (19 puntos) y Raymon Bastardo (14 puntos, 10 rebotes), mientras que por el lado del dueño de casa sobresalieron las labores de Benjamín Marchiaro (19 puntos) y Octavio Lagger (15 puntos).

Tras este paso por Las Heras, el equipo conducido por Ignacio «Titi» Barsanti seguirá su camino en la provincia de Mendoza, donde deberá visitar a Rivadavia el viernes 14 en el estadio «Leopoldo Brozovik» desde las 21:30 hs. Mientras que completará esta salida a la ruta el domingo 16 de noviembre ante Santa Paula de Gálvez (Santa Fe), en el estadio «Víctor Comelli» desde las 21:30 hs.