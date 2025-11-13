Locales
Gran reacción de Comunicaciones para ganar en Mendoza
En la continuidad de la Fase Regular de la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquetbol, Comunicaciones de Mercedes abrió su primera gira de la temporada con una gran victoria ante Huracán Las Heras por un agónico 75 a 74, para sumar su tercer triunfo consecutivo y mantener su invicto en el certamen.
El elenco «aurinegro» tuvo una gran reacción en el cierre para dar vuelta un encuentro que lo tuvo abajo en el marcador casi en todo su desarrollo. Los mercedeños tuvieron como destacados a Lucas Machuca (19 puntos) y Raymon Bastardo (14 puntos, 10 rebotes), mientras que por el lado del dueño de casa sobresalieron las labores de Benjamín Marchiaro (19 puntos) y Octavio Lagger (15 puntos).
Tras este paso por Las Heras, el equipo conducido por Ignacio «Titi» Barsanti seguirá su camino en la provincia de Mendoza, donde deberá visitar a Rivadavia el viernes 14 en el estadio «Leopoldo Brozovik» desde las 21:30 hs. Mientras que completará esta salida a la ruta el domingo 16 de noviembre ante Santa Paula de Gálvez (Santa Fe), en el estadio «Víctor Comelli» desde las 21:30 hs.
El primer capítulo se jugó como una partida de ajedrez en donde cada técnico analizó a su rival. Ramiro Mendez y Samuel DeSouza fueron claves en los primeros minutos mientras que en la visita el goleo fue repartido entre Agustín Bruner y Tomás Allende. La paridad continuó e igualaron en 18.
En los segundos diez minutos Huracán ajustó su defensa, sobre todo en Damián Pineda, y en ataque Benjamin Marchiaro se encargó que la diferencia sea de nueve puntos (34 a 25) a tres minutos del descanso. Minuto de Ignacio Barsani en donde ordenó su ataque y achicó la diferencia a seis (40 a 34).
Tras el descanso fue ida y vuelta de tres puntos en donde ninguno supo aprovechar la efectividad para estirar o achicar el resultado. Machuca castigó a la defensa del local pero su compañeros no supieron llegarle al tiro de tres puntos de Octavio Lagger y le dió el cierre de parcial 64 a 57 a su equipo.
En los últimos diez minutos Comunicaciones salió a ponerse a pocas posesiones pero Huracán administró la diferencia. La visita rompió la defensa a tres minutos del final y lo igualó en 69. En el peor momento de el «Globo» llegó un triple de Benjamin Marchiaro y luego dos simples de Martin Irrutia le dieron una luz de ventaja. Pero Comunicaciones reaccionó a tiempo y en un abrir y cerrar de ojos se llevó el partido.