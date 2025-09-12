Bienestar animal: más de 700 caballos ya fueron liberados en Corrientes

La Municipalidad de Corrientes alcanzó un nuevo hito en el proceso de reconversión y protección animal: con la última liberación de 45 caballos en un campo de la localidad de Empedrado, ya suman 711 los equinos que recuperaron condiciones de bienestar desde la puesta en marcha del Plan de Reconversión Productiva de Carreros.

El secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano, remarcó la importancia de la política municipal: «Desde el inicio del plan a la fecha, con estos 45 equinos de esta última tanda, suman 711 caballos que hemos liberado en los campos donde pueden tener el bienestar adecuado y en las condiciones que su característica animal lo requiere».

Calvano detalló que «aproximadamente la mitad de estos caballos fueron entregados voluntariamente en el marco del plan y la otra mitad fueron retirados de la vía pública, ya sea porque tenían alguna situación de maltrato o porque estaban sueltos y representaban un riesgo para la comunidad».

El funcionario explicó que antes de la liberación, cada animal recibe atención integral: «Al ingresar a nuestro predio los caballos reciben toda la atención veterinaria. Nos ocupamos de su salud, de su nutrición y, en caso de que muestren deterioro, los recuperamos con tratamiento veterinario y alimentación adecuada para que puedan ser liberados en buenas condiciones».

Asimismo, destacó que la tarea municipal no concluye con la entrega: «Luego de liberados en los campos que están anotados dentro del plan, continúa la atención y el seguimiento veterinario por parte del municipio. Controlamos las vacunaciones periódicas y atendemos cualquier necesidad que surja».

Finalmente, Calvano apeló a la responsabilidad ciudadana: «Dependemos mucho de que el vecino se involucre. Cuando observen un caballo en la vía pública, deben llamar al 147 para que lo retiremos. Si hay maltrato animal, es urgente y se debe llamar al 911 porque es un delito, y también está disponible el WhatsApp del Munibot, 3794 341768, para hacer denuncias o reclamos».

Con este resultado, la Municipalidad reafirma su compromiso con el bienestar animal y con una ciudad más ordenada y segura para todos.