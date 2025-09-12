Caso Loan: chocante declaración de un testigo de identidad reservada

A un año y cuatro meses de la desaparición de Loan Danilo Peña en 9 de Julio, Corrientes, el caso volvió a sacudirse tras la aparición de un nuevo testigo de identidad reservada. Según informó el periodista Alejandro Pueblas, la persona se presentó ante la fiscalía y brindó datos que apuntan directamente a una de las lagunas cercanas al lugar donde el niño fue visto por última vez el 13 de junio de 2024.

La aparición de esta declaración coincide con la incorporación del comisario Rodríguez a la investigación. Si bien no trascendieron detalles sobre la identidad del testigo, fuentes cercanas al expediente confirmaron que la pista dirige nuevamente la atención hacia un sector que ya había sido peritado en los primeros días de búsqueda, sin resultados concluyentes.

La historia de Alejandro Pueblas

En su cuenta de Instagram, el periodista, que sigue el caso desde el comienzo, subió a su historia: «Mira esta cronología… el domingo a la noche sacan la cédula informando que entra Rodríguez a la investigación. Ayer mandan temprano que Rodríguez llama diciendo que tiene un posible testigo con info de una laguna. Al mediodía declara ese testigo de forma reservada. 2+2… Olvidate de Loan».

Sospechas de encubrimiento

La nueva información no solo reactiva una línea investigativa que parecía descartada, sino que también alimenta las sospechas de encubrimiento y negligencia. Desde los inicios del caso se cuestionó el accionar político y judicial, sobre todo durante las primeras horas, donde el tiempo perdido pudo ser decisivo.

Aunque la causa federal sigue abierta y bajo secreto de sumario, los avances han sido escasos. Este testimonio podría derivar en nuevos rastrillajes o pericias específicas en la laguna señalada. Mientras tanto, la familia de Loan continúa reclamando respuestas y mantiene vivo su pedido de justicia a más de un año de su desaparición.