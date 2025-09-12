Reunión de gobernadores de Provincias Unidas: Valdés llegó a Córdoba

El gobernador Gustavo Valdés llegó Córdoba, tal cual lo anticipó ayer a Radio Dos, donde participará de una reunión con otros mandatarios provinciales, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas.

Sobre el cónclave, elmandatario señaló que el encuentro buscará articular políticas comunes y resolver temas pendientes con el gobierno nacional.

Los gobernadores que integran el frente Provincias Unidas (PU) compartirán hoy un en medio de las diferencias con la administración del presidente con Javier Milei, luego del veto a la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El encuentro tendrá lugar en la Exposición Rural de Río Cuarto, Córdoba, con el gobernador Martín Llaryora, como anfitrión.

Además de Llaryora y Valdés, asistirán al evento los jefes provinciales Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy)), todos integrantes del flamante espacio que se plantea como una tercera vía a la polarización entre La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo. Los únicos ausentes será el chubutense Ignacio Torres y el santacruceño Claudio Vidal, afectados a quehaceres domésticos en la Patagonia.

La jornada comenzará a las 8:30, con un desayuno de trabajo compartido entre los líderes e intendentes, que se desarrollará en el Hotel La Urumpta, Rio Cuarto. Luego, habrá una reunión con la comisión de la Sociedad Rural de Río Cuarto, más la Mesa de Enlace provincial y nacional, en La Rural de la ciudad. Al término, los mandamases brindarán una conferencia de prensa conjunta.