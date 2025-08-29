PolicialesProvinciales

Robaron cerca de $22 millones de una Municipalidad del interior de Corrientes

La información preliminar consigna que se robaron alrededor de 22 millones de pesos de la Municipalidad de San Isidro, comuna ubicada en el departamento de Goya. El dinero estaba en una caja dentro de las instalaciones comunales. La Policía trabaja en tratar de dar con él o los autores del ilícito. Todo habría sucedido en la madrugada de hoy. Al ingresar al municipio se encontraron con el faltante, según informó el colega Juan Cruz Velásquez.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 29/08/2025
0 157 Menos de un minuto

El millonario robo ocurrido esta madrugada en dependencias de la Municipalidad de San Isidro, pequeña localidad ubicada a unos 60 kilómetros al sur de la segunda ciudad provincial

Se informó que el dinero estaba en una caja en las oficinas del Secretario de Economía de la comuna en el primer piso del edificio. El funcionario retiró ayer el dinero de una entidad bancaria en Goya, y los fondos estaban previstos para pagar proveedores y personal comunal.

Llamativamente, al momento del hecho no funcionaba en el lugar el servicio de internet, por lo cuál no funcionaban las cámaras de seguridad.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 29/08/2025
0 157 Menos de un minuto
Photo of Minuto Mercedes

Minuto Mercedes

Publicaciones relacionadas

El crimen de la mujer enterrada en el patio de su casa: confirman que la mató su hija de 15 años

29/08/2025

Detectaron un campamento clandestino de pescadores en una zona de reserva del Paraná

29/08/2025

Corrientes: secuestran mercadería por más de 355 millones de pesos

28/08/2025

El Gobierno provincial entregó más de 20 viviendas en Virasoro

28/08/2025

Deja una respuesta

Botón volver arriba