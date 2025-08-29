Robaron cerca de $22 millones de una Municipalidad del interior de Corrientes

El millonario robo ocurrido esta madrugada en dependencias de la Municipalidad de San Isidro, pequeña localidad ubicada a unos 60 kilómetros al sur de la segunda ciudad provincial

Se informó que el dinero estaba en una caja en las oficinas del Secretario de Economía de la comuna en el primer piso del edificio. El funcionario retiró ayer el dinero de una entidad bancaria en Goya, y los fondos estaban previstos para pagar proveedores y personal comunal.

Llamativamente, al momento del hecho no funcionaba en el lugar el servicio de internet, por lo cuál no funcionaban las cámaras de seguridad.