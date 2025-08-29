PolicialesProvinciales
Robaron cerca de $22 millones de una Municipalidad del interior de Corrientes
La información preliminar consigna que se robaron alrededor de 22 millones de pesos de la Municipalidad de San Isidro, comuna ubicada en el departamento de Goya. El dinero estaba en una caja dentro de las instalaciones comunales. La Policía trabaja en tratar de dar con él o los autores del ilícito. Todo habría sucedido en la madrugada de hoy. Al ingresar al municipio se encontraron con el faltante, según informó el colega Juan Cruz Velásquez.
El millonario robo ocurrido esta madrugada en dependencias de la Municipalidad de San Isidro, pequeña localidad ubicada a unos 60 kilómetros al sur de la segunda ciudad provincial
Se informó que el dinero estaba en una caja en las oficinas del Secretario de Economía de la comuna en el primer piso del edificio. El funcionario retiró ayer el dinero de una entidad bancaria en Goya, y los fondos estaban previstos para pagar proveedores y personal comunal.
Llamativamente, al momento del hecho no funcionaba en el lugar el servicio de internet, por lo cuál no funcionaban las cámaras de seguridad.