Locales

Elecciones con lluvia en Corrientes: pronostican tormentas para el domingo

El Servicio Meteorológico Nacional, pronosticó lluvias y tormentas para domingo en Corrientes, día de elecciones provinciales. La tormenta de Santa Rosa se presentaría durante toda la jornada con precipitaciones de variada intensidad.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 29/08/2025
0 128 Menos de un minuto

El Servicio Meteorológico Nacional, pronosticó lluvias y tormentas para domingo en Corrientes, día de elecciones provinciales. La tormenta de Santa Rosa se presentaría durante toda la jornada con precipitaciones de variada intensidad.

En tanto, se prevé una temperatura de entre 19 y 27 grados centígrados.

El lunes el Servicio Meteorológico Nacional, pronosticó la continuidad de la lluvia durante la mañana, con una temperatura similar de entre 15 y 23 grados.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 29/08/2025
0 128 Menos de un minuto
Photo of Minuto Mercedes

Minuto Mercedes

Publicaciones relacionadas

Día del abogado: por qué se celebra cada 29 de agosto en la Argentina

29/08/2025

El Gobierno provincial avanza en la recuperación de la Iglesia de Mercedes

28/08/2025

Camionero Mercedeño sufre grave accidente de transito en ruta nacional

28/08/2025

Llega el jueves de “Bonita Aniversario” con el Banco de Corrientes: 40% de descuento y 9 cuotas sin interés

28/08/2025

Deja una respuesta

Botón volver arriba