Elecciones con lluvia en Corrientes: pronostican tormentas para el domingo

El Servicio Meteorológico Nacional, pronosticó lluvias y tormentas para domingo en Corrientes, día de elecciones provinciales. La tormenta de Santa Rosa se presentaría durante toda la jornada con precipitaciones de variada intensidad.

En tanto, se prevé una temperatura de entre 19 y 27 grados centígrados.

El lunes el Servicio Meteorológico Nacional, pronosticó la continuidad de la lluvia durante la mañana, con una temperatura similar de entre 15 y 23 grados.