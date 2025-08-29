El Gobierno presentó una denuncia penal tras el ataque a Milei

El Ministerio de Seguridad Nacional radicó una presentación judicial por los delitos de intimidación pública y atentado a la autoridad agravados por coparticipación criminal, a raíz de los hechos ocurridos este miércoles en Lomas de Zamora, cuando la caravana presidencial encabezada por Javier Milei fue atacada.

La denuncia, impulsada por la ministra Patricia Bullrich, quedó radicada en el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Federico Armella (subrogante). El escrito hace hincapié en la posible organización del ataque, señalando que habría sido ejecutado por un grupo de personas actuando de forma deliberada y conjunta, lo que agrava las figuras penales.

«Los videos públicos y las averiguaciones realizadas a partir del material publicado en sitios abiertos, indican la posibilidad verosímil de un obrar conjunto de un grupo de más de tres personas convocados y organizados para tal fin», detalla puntualmente el escrito.

Uno de los pasajes subraya la línea de gestión oficial: “El que las hace, las paga”, dejando claro que todo episodio de violencia deberá recibir el máximo rigor de la ley.

Según la presentación, se habrían identificado a más de tres personas actuando de manera coordinada, lo que encuadra en los artículos 211, 212, 237 y 238 del Código Penal, con la figura de coparticipación criminal prevista en el artículo 45.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó durante la conferencia de prensa de este miércoles que dos personas fueron detenidas luego de los ataques contra el presidente Javier Milei en Lomas de Zamora. Ambas se encuentran a disposición de la justicia para ser investigadas y juzgadas.

El documento fue firmado por el director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales, Fernando Oscar Soto, en representación de la cartera de Seguridad