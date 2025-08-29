Copa Argentina: River clasificó gracias a la buena actuación de Franco Armani en la serie de penales

En el marco de los octavos de final del certamen nacional, en el estadio Malvinas Argentinas y con el buen arbitraje de Andrés Gariano, el Millo derrotó a Unión por 4 a 3 en la serie de penales, después de haber empatado 0 a 0 en los 90 minutos. La gran figura fue el golero riverplatense que contuvo dos penales y le dio el pase a cuartos de final a su equipo en donde enfrentarán a Racing.