Deportes

El correntino José Manuel López en la lista definitiva de Lionel Scaloni

El entrenador de la Selección Argentina confirmó a los 29 citados para los encuentros ante Venezuela y Ecuador. Entre ellos se encuentra el correntino José Manuel López, quien actualmente juega en Palmeiras.

Lionel Scaloni confirmó la lista definitiva de la selección argentina para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante Venezuela y Ecuador. El entrenador dio de baja a dos futbolistas de la lista preliminar y la AFA publicó los 29 citados que concentrarán en el predio de Ezeiza.

Como novedad con respecto a la lista previa, el estratega de Pujato desafectó al defensor Facundo Medina y al delantero Ángel Correa, inicialmente incluidos entre los 31 convocados.

DELANTEROS:

-José López (Palmeiras) correntino, oriundo de la localidad de San Lorenzo.-
Nicolás González (Juventus)
Lionel Messi (Inter Miami)
Nicolás Paz (Como 1907)
Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
Lautaro Martínez (Inter de Milán)
Franco Mastantuono (Real Madrid)

