El correntino José Manuel López en la lista definitiva de Lionel Scaloni

Lionel Scaloni confirmó la lista definitiva de la selección argentina para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante Venezuela y Ecuador. El entrenador dio de baja a dos futbolistas de la lista preliminar y la AFA publicó los 29 citados que concentrarán en el predio de Ezeiza.

Como novedad con respecto a la lista previa, el estratega de Pujato desafectó al defensor Facundo Medina y al delantero Ángel Correa, inicialmente incluidos entre los 31 convocados.

DELANTEROS:

-José López (Palmeiras) correntino, oriundo de la localidad de San Lorenzo.-

Nicolás González (Juventus)

Lionel Messi (Inter Miami)

Nicolás Paz (Como 1907)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

Franco Mastantuono (Real Madrid)