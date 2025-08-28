Corrientes: secuestran mercadería por más de 355 millones de pesos

Efectivos de Gendarmería Nacional de la Sección «Monte Caseros» del Escuadrón 7 «Paso de los Libres» llevaron adelante la apertura de varias encomiendas que habían sido interdictadas durante los últimos dos meses en distintos procedimientos de control sobre transportes de cargas que circulaban desde Misiones hacia la provincia de Buenos Aires.

Durante la inspección, los gendarmes hallaron 2.250 frascos de suplementos deportivos, 271 teléfonos celulares, seis consolas de videojuegos, una Play Station 5 con accesorios, 10 tablets, 18 cajas de cigarrillos electrónicos y dos cajas de cigarrillos, todos sin la documentación que avalara su legal ingreso al país.

El Juzgado Federal de Paso de los Libres dispuso el secuestro de la mercadería, cuyo valor asciende a 355.595.887 pesos, y se instruyeron las actuaciones correspondientes por infracción al Código Aduanero.