Nacionales

El Gobierno oficializó el nuevo bono de $70 mil para jubilados: la cifra sigue congelada desde 2024

El Ejecutivo publicó este jueves el decreto que establece el pago del Bono Extraordinario Previsional para beneficiarios de prestaciones contributivas y no contributivas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El Gobierno oficializó este jueves el Bono Extraordinario Previsional de hasta $70 mil para jubilados y otros beneficiarios de prestaciones contributivas y no contributivas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que se abonará en septiembre, y que ya lleva más de un año sin aumentos por parte del Ejecutivo.

La medida se implementó a través del Decreto 614/2025, publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

El beneficio del bono alcanza tanto a los titulares de prestaciones previsionales de la ANSES, incluyendo jubilaciones, pensiones contributivas y no contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las pensiones por vejez, invalidez o para madres de siete hijos o más.

Para aquellos perciban un haber igual o inferior al mínimo previsional garantizado, el bono será de $70.000. En el caso de quienes superen ese umbral, el monto será el necesario para alcanzar el tope que resulte de la suma del haber mínimo más el bono extraordinario.

