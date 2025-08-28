El Gobierno provincial entregó más de 20 viviendas en Virasoro

El acto estuvo encabezado por el interventor del INVICO, Lizardo González, quien en representación del gobernador Gustavo Valdés destacó la importancia de la política habitacional que lleva adelante la Provincia. “Nuestro objetivo es atender la necesidad de las familias correntinas de acceder a su casa propia, y lo hacemos a través de una política sostenida en materia de viviendas”, expresó el funcionario.

Estas entregas forman parte del plan provincial de viviendas, que contempla no solo la construcción de unidades habitacionales, sino también la incorporación de servicios básicos, infraestructura y espacios comunitarios que favorecen la integración de los nuevos barrios.