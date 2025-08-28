Provinciales

El Gobierno provincial entregó más de 20 viviendas en Virasoro

Las unidades habitacionales construidas por el INVICO están ubicadas en el barrio Iberá y cuentan con obras de infraestructura y servicios básicos.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 28/08/2025
0 27 1 minuto de lectura

El Gobierno de Corrientes concretó la entrega de 22 viviendas en la ciudad de Virasoro. Las unidades fueron construidas por el Instituto de Viviendas de Corrientes (INVICO) y se encuentran en el barrio Iberá, con todas las obras de infraestructura urbana necesarias para garantizar una mejor calidad de vida a las familias adjudicatarias.

El acto estuvo encabezado por el interventor del INVICO, Lizardo González, quien en representación del gobernador Gustavo Valdés destacó la importancia de la política habitacional que lleva adelante la Provincia. “Nuestro objetivo es atender la necesidad de las familias correntinas de acceder a su casa propia, y lo hacemos a través de una política sostenida en materia de viviendas”, expresó el funcionario.

Estas entregas forman parte del plan provincial de viviendas, que contempla no solo la construcción de unidades habitacionales, sino también la incorporación de servicios básicos, infraestructura y espacios comunitarios que favorecen la integración de los nuevos barrios.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 28/08/2025
0 27 1 minuto de lectura
Photo of Minuto Mercedes

Minuto Mercedes

Publicaciones relacionadas

Gustavo Valdés: «Esperamos no volver al populismo nunca más»

22/08/2025

La ONU reconoció como uno de los pueblos más lindos del mundo a un pueblo de Corrientes

21/08/2025

Corrientes: detenido por presunto abuso sexual contra su prima menor de edad

20/08/2025

Encuentran dosis de fentanilo tiradas en un basurero de Resistencia

20/08/2025

Deja una respuesta

Botón volver arriba