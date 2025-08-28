Preocupación por el estado de salud de La Chilindrina: la internaron de urgencia

La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, mundialmente conocida por su papel de La Chilindrina, generó una gran preocupación entre sus seguidores tras ser internada de urgencia. La noticia, difundida inicialmente por una amiga de la actriz, alertó a sus fans y motivó una rápida respuesta de la familia y de la propia artista para llevar tranquilidad.

Una amiga de la actriz, que prefirió mantener el anonimato, contó al medio mexicano TVNotas que el miércoles 20 de agosto María Antonieta había sufrido una «crisis de ansiedad» que la llevó a ser ingresada en el hospital. La amiga agregó que la actriz recibió «medicamentos para tenerla tranquila» y que se puso «agresiva».

Sin embargo, la familia salió rápidamente a aclarar la situación. La hija de María Antonieta, Verónica Fernández, confirmó que a su madre «se le bajó un poquito el sodio», pero que ya se encontraba bien y en su casa.

Para disipar los rumores y la preocupación de sus seguidores, la propia actriz subió un video a su cuenta de Instagram. En la publicación, La Chilindrina aclaró lo sucedido y agradeció a todos los que se preocuparon por ella. «Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud. Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios», escribió en sus redes.

En el video, que se la ve tranquila y sonriente, María Antonieta de las Nieves se dirige a sus seguidores: «¿Qué tal, amigos? Soy María Antonieta de las Nieves. Aquí, como siempre, estoy haciendo mis dibujitos, haciendo mis bromas, haciendo mis cosas que me gusta hacer». La actriz continuó con un mensaje positivo: «Lo estoy pasando muy bien. Ojalá que ustedes la pasen tan bien como lo estoy pasando yo. Gracias. Los quiero muchísimo».

Hace un año, la querida actriz mexicana fue noticia por un motivo inesperado: reveló que tenía todo preparado para su propio funeral. En el marco del Día de los Muertos, una celebración tradicional de su país, La Chilindrina contó: «Yo tengo listo todo para cuando me muera, que será dentro de 20 años. Tengo preparado mi ataúd, lo busqué y me gustó mucho, tiene figuras de la Virgen de Guadalupe en todos lados».