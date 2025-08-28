Allanamientos en Corrientes: secuestraron cocaína y detuvieron a dos jóvenes

El primero de los procedimientos se llevó a cabo en un domicilio ubicado en calle Ecuador entre Güemes y Tacuarí, donde la Policía halló dosis de una sustancia blanquecina y una balanza de precisión.

Con la intervención de la Dirección de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, se confirmó que se trataba de cocaína, motivo por el cual se procedió a la detención de un joven mayor de edad, señalado como presunto responsable del hecho.