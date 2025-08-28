Allanamientos en Corrientes: secuestraron cocaína y detuvieron a dos jóvenes
Los procedimientos se realizaron en horas de la mañana de este miércoles en la capital correntina.
La Policía de Corrientes informó este miércoles que hallaron dosis de cocaína, balanzas de precisión y detuvieron a dos jóvenes tras allanamientos en la capital correntina.
El primero de los procedimientos se llevó a cabo en un domicilio ubicado en calle Ecuador entre Güemes y Tacuarí, donde la Policía halló dosis de una sustancia blanquecina y una balanza de precisión.
Con la intervención de la Dirección de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, se confirmó que se trataba de cocaína, motivo por el cual se procedió a la detención de un joven mayor de edad, señalado como presunto responsable del hecho.
En paralelo, otro allanamiento se realizó en el barrio Itatí, donde los agentes procedieron a la demora de un joven identificado como “Isma”, también mayor de edad, quien estaría vinculado a la investigación en curso.
Tanto los detenidos como los elementos secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde continúan las actuaciones judiciales.