Messi confirmó que ante Venezuela jugará su último partido de local con Argentina

Lionel Messi confirmó que el próximo jueves, ante Venezuela, jugará su último partido de local con la Selección en las Eliminatorias Sudamericanas. El capitán argentino lo admitió anoche tras el triunfo de Inter Miami ante Orlando por las semifinales de la Leagues Cup.

«Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos», lanzó Leo, consultado por el juego del jueves 4 de septiembre en el Monumental.

Y agregó: «Pero si será un partido muy especial, por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos lo que puedan. Lo vamos a vivir de esa manera, después no sé qué pasará».

Todos los partidos y los goles de Lionel Messi en la Selección Argentina

Lionel Messi ganó cuatro títulos con la Selección argentina: Copa América 20221, la Finalissima ante Italia en Wembley, la Copa del Mundo de Qatar 2022 y la Copa América 2024 en Miami.

La Pulga acumula 193 partidos, en los que metió 112 goles con la celeste y blanca.