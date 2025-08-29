Detectaron un campamento clandestino de pescadores en una zona de reserva del Paraná
Decomisaron 300 sábalos, 6 dorados, 8 surubíes, todos fuera de medida, en tanto que en la costa rompieron las ruedas de los vehículos de Recursos Naturales
Al Sur de la ciudad de Esquina detectaron un campamento ilegal de pescadores santafesinos con freezeres y cientos de pescados fuera medida, en un operativo realizado por la Dirección Provincial de Recursos Naturales.
Trabajaron en conjunto las delegaciones de de Bella Vista y Sauce que resultó en el descubrimiento de un centro de acampe clandestino situado en el Río Paraná y Río Ingacito, en una zona de reserva en la provincia de Corrientes.
Durante el procedimiento, se incautaron 300 sábalos, 6 dorados, 8 surubíes, un pacú y un tres puntos, todas especies capturadas fuera de medida y con mallas prohibidas.
Además, se decomisaron un bote con motor y un piragüón con motor de 15 HP Yamaha.
Sin embargo, el operativo no estuvo exento de incidentes. A la salida del río, cuando los agentes se disponían a regresar a la costa correntina, sufrieron un sabotaje: les rompieron las dos cubiertas del tráiler de la lancha de Recursos Naturales con cuchillos, aparentemente obra de personas de la zona.
Las autoridades continúan investigando el caso y analizando las evidencias incautadas. El incidente del sabotaje también está siendo investigado para identificar a los responsables.
La Dirección Provincial de Recursos Naturales destacó la importancia de proteger las reservas naturales y combatir la pesca ilegal en la región.