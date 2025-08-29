Detectaron un campamento clandestino de pescadores en una zona de reserva del Paraná

Al Sur de la ciudad de Esquina detectaron un campamento ilegal de pescadores santafesinos con freezeres y cientos de pescados fuera medida, en un operativo realizado por la Dirección Provincial de Recursos Naturales.

Trabajaron en conjunto las delegaciones de de Bella Vista y Sauce que resultó en el descubrimiento de un centro de acampe clandestino situado en el Río Paraná y Río Ingacito, en una zona de reserva en la provincia de Corrientes.

Durante el procedimiento, se incautaron 300 sábalos, 6 dorados, 8 surubíes, un pacú y un tres puntos, todas especies capturadas fuera de medida y con mallas prohibidas.

Además, se decomisaron un bote con motor y un piragüón con motor de 15 HP Yamaha.

Sin embargo, el operativo no estuvo exento de incidentes. A la salida del río, cuando los agentes se disponían a regresar a la costa correntina, sufrieron un sabotaje: les rompieron las dos cubiertas del tráiler de la lancha de Recursos Naturales con cuchillos, aparentemente obra de personas de la zona.

Las autoridades continúan investigando el caso y analizando las evidencias incautadas. El incidente del sabotaje también está siendo investigado para identificar a los responsables.

La Dirección Provincial de Recursos Naturales destacó la importancia de proteger las reservas naturales y combatir la pesca ilegal en la región.