Locales

Día del abogado: por qué se celebra cada 29 de agosto en la Argentina

La fecha conmemora el nacimiento de uno de los próceres argentinos y pensadores más influyentes del siglo XIX.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 29/08/2025
0 236 Menos de un minuto

El reconocimiento a los abogados en su día

El trabajo de los abogados es fundamental para garantizar la aplicación justa de las leyes en cualquier sociedad. Su rol abarca diversas áreas del derecho, como el civilpenallaboral y comercial, entre otros y asesoran, representan y defienden los derechos e intereses de individuos y organizaciones dentro del marco legal, promoviendo lea justicia y la paz social.

Por estas razones, el Día del Abogado también es una ocasión para reconocer la importancia de estos profesionales en la defensa del Estado de derecho y la equidad en los procesos judiciales y administrativos.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 29/08/2025
0 236 Menos de un minuto
Photo of Minuto Mercedes

Minuto Mercedes

Publicaciones relacionadas

Elecciones con lluvia en Corrientes: pronostican tormentas para el domingo

29/08/2025

El Gobierno provincial avanza en la recuperación de la Iglesia de Mercedes

28/08/2025

Camionero Mercedeño sufre grave accidente de transito en ruta nacional

28/08/2025

Llega el jueves de “Bonita Aniversario” con el Banco de Corrientes: 40% de descuento y 9 cuotas sin interés

28/08/2025

Deja una respuesta

Botón volver arriba