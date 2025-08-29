Día del abogado: por qué se celebra cada 29 de agosto en la Argentina

El reconocimiento a los abogados en su día

El trabajo de los abogados es fundamental para garantizar la aplicación justa de las leyes en cualquier sociedad. Su rol abarca diversas áreas del derecho, como el civil, penal, laboral y comercial, entre otros y asesoran, representan y defienden los derechos e intereses de individuos y organizaciones dentro del marco legal, promoviendo lea justicia y la paz social.

Por estas razones, el Día del Abogado también es una ocasión para reconocer la importancia de estos profesionales en la defensa del Estado de derecho y la equidad en los procesos judiciales y administrativos.