El crimen de la mujer enterrada en el patio de su casa: confirman que la mató su hija de 15 años

l misterio de Claudia, la mujer que apareció asesinada con su cuerpo enterrado en el patio de su casa de la localidad bonaerense de Tristán Suárez, comienza a esclarecerse, tal como se vio en Mediodía Noticias. Es que los investigadores tienen muy fuertes sospechas de que su hija de 15 años fue quien la mató y, con la ayuda de su novio, la enterró en el jardín de la vivienda.

“Esta es una historia que, en realidad, comenzó como un homicidio de una mujer y su hija que descubría el crimen de su madre y llamaba a la Policía. La Policía trabajó y la Justicia entiende que es su propia hija, de 15 años, la asesina, que mató a su mamá y que encima parece que tuvo la colaboración de su novio, de 24 años”, empezó explicando Sebastián Domenech.

Y prosiguió: “Este homicidio tiene como víctima a Claudia Scrazzolo, de 38 años, que además de ser asesinada, su cuerpo fue semi enterrado en este lugar al costado de la casa. Es en el propio terreno, en Alem 169 del barrio Santa Marta, estamos en Tristán Suárez, en el partido de Ezeiza y esto es lo que descubrió la Policía cuando vino a trabajar y vieron una tierra removida, había una sábana y estaba el cuerpo de la víctima que había sido atacada de varias puñaladas”.

“Esa es la causa de la muerte, la herida de arma blanca en el tórax y otras también pequeñas heridas en el pecho que le provocaron la muerte y decíamos que fue la propia hija de 15 años y la pareja de esta joven que quedaron con contradicciones al momento de enfrentarse a la Policía y contar cómo fue que descubrieron todo esto”, siguió el periodista.