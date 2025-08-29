Nacionales
Hallan una anomalía en las Islas Malvinas que podría cambiar la historia por completo
Un geólogo descubrió en el archipiélago austral una estructura que sería un cráter de impacto y que podría dar más datos sobre la extinción de los dinosaurios.
Las Islas Malvinas podrían ser el lugar donde se reescriba la historia de la humanidad, de confirmarse el hallazgo realizado por el geólogo aficionado Maximiliano Rocca. El experto encontró en aguas cercanas al reclamado archipiélago una estructura subacuática de 250 kilómetros de diámetro que podría ser un cráter de impacto, anomalía geológica que aportaría más datos sobre la extinción de los dinosaurios.