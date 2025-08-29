Hallan una anomalía en las Islas Malvinas que podría cambiar la historia por completo

Rocca bautizó a su descubrimiento como “Cráter de impacto Malvinas”, y considera que es similar al famoso cráter de Chicxulub, de 180 kilómetros de diámetro y ubicado en el norte de la Península de Yucatán, en el sudeste de México.

De confirmarse este hallazgo del geólogo, la historia de la humanidad asociada a la extinción de los dinosaurios debería ser reescrita. El trabajo de investigación de Rocca comenzó en 2002, cuando se topó con un artículo del investigador Michael Rampino, de la Universidad de Nueva York, que describía una anomalía circular en la zona de las islas.

Fue con la colaboración del geólogo paraguayo Jaime Báez Presser que pudo avanzar en su hipótesis y revisar con mapas del Servicio Geológico Minero de Argentina (SEGEMAR) y mapas magnéticos que “la estructura al noroeste de Malvinas es casi una copia del cráter de Chicxulub”, explicó, en diálogo con Infobae.