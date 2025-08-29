Elisa Carrió acusó a Milei de ver «pornografía infantil»

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, lanzó una serie de graves señalamientos este miércoles contra el oficialismo, incluyendo al presidente Javier Milei, a quien acusó de consumir material de abuso sexual infantil. También apuntó contra su hermana, Karina Milei, calificándola como “el personaje más oscuro del Gobierno”, y contra José Luis Espert, Federico Sturzenegger y Guillermo Francos

Durante una entrevista con LN+, la exdiputada nacional fue contundente al reflexionar sobre el jefe de Estado: «Esta sociedad está siendo muy herida por las palabras, creo que el insulto y la cuestión perversa, casi anal de alguien que ha visto mucha pornografía infantil, nos ha hecho un daño irreparable a todos», denunció.

En el mismo reportaje y en el marco del escándalo por presuntas coimas en ANDIS, Carrió sostuvo que la secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, actúa como “cajera, tanto en el caso $Libra, un negocio para ellos, como en todo el negocio de la salud, ya que hay personas que vienen directamente de la actividad privada”

Javier Milei aumentó por decreto las partidas presupuestarias para medicamentos de ANDIS y otras áreas como Defensa y Seguridad

La dirigente de la Coalición Cívica denunció que existe «una trama de corrupción mucho más amplia que está dejando sin atención médica a todo el país» y la vinculó a negocios con criptomonedas y el sistema de salud.

Por ello opinó que “Karina es el personaje más oscuro, y su codicia y forma de ejercer el poder son inescindibles de Milei. No me digan que Karina acumula y recauda dinero y que su hermano no está. Karina Milei es Javier, lo han dicho los dos», sentenció.

A continuación, dirigiéndose hacia la producción del programa conducido por Joaquín Morales Solá, preguntó: «¿Pero ustedes no denotan la oscuridad en la cara de esa mujer? Las mujeres lo entendemos mucho mejor que los hombres», estableció.